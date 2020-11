LaLiga, dove vedere Villarreal-Real Madrid: streaming e diretta tv

LaLiga, ecco dove vedere Villarreal-Real Madrid streaming e diretta tv.

Una delle sfide più importanti della decima giornata della Liga si giocherà allo Stadio de la Ceramica, tra Villarreal e Real Madrid.

I padroni di casa vanno fortissimi quest’anno, hanno perso una sola gara. Viaggiano con un totale di 8 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta. I ragazzi del Sottomarino Giallo alloggiano secondi in classifica, con 18 punti, dietro alla Real Sociedad, prima con 20 punti. Per la gara di oggi Emery non potrà contare sugli infortunati Costa, Foyth e Moreno. Un periodo di grande forma per il Villarreal che spera di contrastare gli avversari per poter consolidare il buon momento.

Il Real Madrid, guidato da Zidane, nonostante alcuni problemi, due sconfitte nelle ultime quattro partite, tiene bene in campionato, ed è appena a due punti di distanza dal Villarreal, con 16 punti, al quarto posto. L’ultima gara di campionato ha lasciato l’amaro in bocca ad allenatore e giocatori, una brutta sconfitta (4-1) in trasferta contro il Valencia. Un periodo instabile, ma quello che più preoccupa a Madrid è l’infermeria dei Blancos, sempre più piena: Nacho, Carvajal, Odriozola, Militao, Benzema, Valverde e, ultimi arrivati, il capitano Sergio Ramos e Varane.

Dove vedere Villarreal-Real Madrid, diretta tv e streaming

La sfida del campionato spagnolo tra Villarreal e Real Madrid verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Per avere DAZN è possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone, notebook) o semplicemente sul sito web ufficiale di DAZN. La piattaforma possiede tutti i diritti della trasmissione della Liga, altri campionati ed altri sport.

Il fischio d’inizio dell’attesissimo match è previsto alle ore 16.15. Per tutti gli appassionati, si ricorda che su DAZN è possibile anche On Demand, per cui si potrà rivedere la gara comodamente a qualsiasi ora.

Per gli abbonati che hanno Sky Sport e hanno attivato il pacchetto Sky + DAZN potranno vedere la partita anche sui canali dedicati su Sky Sport.