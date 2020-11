Lazio-Udinese, formazioni ufficiali: Immobile-Correa vs Pussetto-Forestieri

Serie A, formazioni ufficiali di Lazio-Udinese

Alle 12.30 inizia la gara Lazio-Udinese, valida per la nona giornata di campionato di Serie A. La Lazio, reduce da una grandissima vittoria in Champions League, 3-1 allo Zenit, attende all’Olimpico i friulani appena eliminati dalla Coppa Italia dalla Fiorentina.

Un buon momento per i padroni di casa che cercano di sfruttarlo anche in campionato per recuperare i punti persi nel primo periodo della stagione. Al momento gli uomini allenati da Simone Inzaghi alloggiano in ottava posizione, distante dalla zone europee. L’Udinese non riesce proprio ad ingranare la marcia quest’anno, continuamente in grosse difficoltà, questa stagione si contano appena due vittorie e un pareggio e ben cinque ko. C’è anche da sottolineare che gli uomini di Gotti non hanno vinto neanche una trasferta quest’anno. Rodrigo de Paul e compagni potrebbero approfittare dell’eventuale stanchezza fisica degli avversari per ottenere almeno un punto in questa delicata trasferta, dove Immobile e gli altri faranno di tutto per portare a casa i tre punti.

Per il lunch match di questa domenica, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Luis Felipe, Lulic, Proto e Muriqi, mentre l’allenatore avversario, Gotti, non potrà contare su Prodl, Coulibaly e Walace.

Lazio-Udinese: Formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Forestieri