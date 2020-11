Maradona, inizia la riabilitazione: nuova sfida per il Pibe de Oro

Diego Armando Maradona sta meglio. Il brutto momento è passato, l’operazione e il post-operatorio sono andati bene, adesso è il momento della riabilitazione. Si tratta di una nuova sfida per il Pibe de Oro che dovrà essere forte per ricominciare di nuovo tutto da capo.

Il periodo è uno dei più difficili, forse uno dei più drammatici della sua vita, quello appena concluso dopo il ricovero del 3 novembre. Al momento ha iniziato la riabilitazione, la quale sarà multipla, visti i diversi problemi che affliggono l’ex allenatore della Nazionale argentina.

Maradona, uscito dalla Clinica Olivos, inizia la riabilitazione

Diego è stato dimesso dalla Clinica Olivos di Buenos Aires, adesso è necessario un periodo di riposo per poter effettuare la giusta riabilitazione, sia in seguito all’intervento che a causa della sua dipendenza dall’alcool. A dichiararlo è stato il suo medico Leopoldo Luque: “Diego è uscito dalla Clinica, adesso deve osservare un lungo periodo di riposo e tranquillità per continuare la riabilitazione. Non è un paziente facile, è difficile da gestire. Adesso è a casa per la riabilitazione”.

Il momento di difficoltà continua per l’argentino che dovrà impegnarsi e mettercela tutta per non ricadere nelle dipendenze che potrebbero mettere a repentaglio la sua vita. Per poter riprendersi al meglio Maradona ha preso un appartamento nel quartiere vicino alla casa di sua figlia Giannina, e non insieme a lei come si pensava inizialmente.