Milan, costo eccessivo per Lovato. Ibra suggerisce un altro difensore

LOVATO COSTA TROPPO PER IL MILAN CHE VIRA SU ALTRI OBIETTIVI – La sosta del campionato per gli impegni delle nazionali riaccende le voci di mercato dei club. Tra le società più attive c’è il Milan che già è a caccia di rinforzi per gennaio. Il club rossonero vuole aggiungere almeno un difensore alla squadra di Stefano Pioli chiamata a lottare fino alla fine in campionato, coppa Italia ed Europa League. Tra i nomi maggiormente accostati al Diavolo c’è Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona si sta mettendo in grande evidenza, grazie anche al lavoro che sta svolgendo Ivan Juric che sta migliorando notevolmente le qualità del giocatore. Paolo Maldini stesso aveva dichiarato che Lovato è uno dei giocatori che il Milan segue con attenzione. A frenare però i rossoneri sarebbero le richieste eccessive dell’Hellas. Setti, presidente degli scaligere, chiede una cifra tra i 15-20 milioni di euro ritenuta troppo alta dal Milan che quindi potrebbe virare su altri obiettivi.

Calciomercato Milan, Ibra consiglia un difensore ai rossoneri

Il Milan valuta altre alternative e spunta il nome di Anel Ahmedhodzic. Il difensore del Malmo è stato direttamente consigliato da Zlatan Ibrahimovic. Il prezzo del cartellino del giocatore sarebbe più alla portata del Milan che quindi sceglierebbe una soluzione low cost per puntellare la difesa nel girone di ritorno.