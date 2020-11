Milan, Saelemaekers: “Domenica giocheremo per il mister”

Il big match tra Napoli è Milan è sempre più vicino. Il Milan si ritroverà al San Paolo senza l’allenatore Pioli né il suo vice Murelli, ma con Bonera. I rossoneri, in testa alla classifica, si ritrovano contro un Napoli guidato da un Insigne in grande forma. Nella gara di domenica sera, l’allenatore punterà anche su Alexis Jesse Saelemaekers. Il giocatore belga, ai microfoni di Milan Tv, parla del suo momento: “Per me è molto importante segnare. Una delle cose più importanti durante una partita. Se posso aiutare la squadra, segnando, per me ha un gran valore e spero di continuare a fare così anche nelle altre partite”.

Milan, Saelemaekers: “La partita di domenica è importante”

Il centrocampista belga parla del lavoro che il Milan ha svolto in vista degli azzurri: “Tutta la squadra ha lavorato molto durante questa settimana, perché la partita contro il Napoli è davvero molto importante per noi. Speriamo di fare bene questa domenica. Quello che ha fatto l’allenatore in questo mese è tanto, speriamo di potergli dimostrare tutto giocando per lui domenica. Nella speranza di fare bene per lui e per noi, di vincere e fare punti”.

Alexis, 21 anni, è arrivato a Milano a gennaio di quest’anno, si è fatto spazio piano, acquisendo sempre più fiducia, grazie anche ai risultati che ha dato: “Adesso ho la fiducia del mister e della squadra, per me è importante. Se posso continuare così, se posso aiutare, è bene. L’importante è la fiducia che tutto il club del Milan mi ha dato. Spero di continuare a dimostrare il giocatore che sono”.

Il Milan ha fatto molto bene fino ad oggi, al momento guida la classifica di Serie A e anche in Europa League le cose procedono. Il belga rossonero conferma: “Ogni giorno facciamo tanto lavoro a Milanello e anche sul campo giochiamo bene, con fiducia e siamo molto più forti. Questa è una gran cosa per il Milan, speriamo di continuare così. Anche domenica, speriamo di fare bene”.