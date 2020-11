Morte Maradona, dramma nel dramma: Diego Jr ricoverato per Covid non potrà salutare il papà

Diego Armando Maradona Junior, figlio del grande Pibe de Oro, morto poche ore fa in Argentina in seguito ad un arresto cardiocircolatorio, è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli. Il giovane figlio di Maradona, in seguito a positività al Covid-19, ha sviluppato una polmonite bilaterale e ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere a causa di problemi respiratori.

Sua moglie, Nunzia, positiva anche lei, non in modo grave, è in isolamento domiciliare. La coppia ha scoperto della morte di Maradona attraverso i media. Un vero shock per la famiglia.

La moglie di Maradona Jr. chiede rispetto

La moglie di Diego Jr. poco fa attraverso i social ha chiesto a tutti si portare rispetto per il dolore che in questo momento stanno vivendo: “Abbiate almeno il rispetto per quello che stiamo passando un questo momento. Intasare i telefoni non serve a niente. Per favore, stiamo ancora metabolizzando la notizia”.

Maradona Jr. a causa del suo ricovero grave, non potrà volare in Argentina per dare l’ultimo saluto a suo padre. Un destino beffardo per il giovane che ha avuto il riconoscimento da Diego in età adulta. I due per anni non hanno avuto modo di viversi, adesso non potranno salutarsi. Un vero dramma nel dramma.