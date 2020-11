Morte Maradona, tampone negativo per Diego Jr: parte per l’Argentina

Diego Armando Maradona Jr, ricoverato al Cotugno di Napoli da diverse settimane, a causa di complicanze legate alla polmonite bilaterale da Coronavirus, ha lasciato l’ospedale appena ha appreso la notizia della morte del padre, così come riportato su Fanpage.it.

Il figlio del Pibe de Oro, che ha saputo della morte del padre in modo scioccante attraverso i media, spera di poter volare in Argentina.

Lo shock di Maradona Jr e sua moglie

Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre la notizia della morte di Diego Armando Maradona balzava da un giornale all’altro in tutto il mondo, arriva anche al figlio che risiede a Napoli. Lui e sua moglie Nunzia, erano risultati positivi al Covid-19 qualche settimana fa. Mentre la moglie, asintomatica, era in isolamento domiciliare, Diego Jr era al Cotugno per problemi più gravi. Con l’arrivo della notizia, evidentemente sono stati assediati da chiamate e messaggi. Tra panico e dolore, la coppia, sconvolta dall’accaduto, ha chiesto rispetto attraverso i social. Nel frattempo Diego Jr è ha sbrigato tutte le pratiche burocratiche per essere dimesso dall’ospedale, dove era già risultato negativo al Covid-19, sperando di poter partire alla volta dell’Argentina per dare l’ultimo saluto a suo padre.

Il risultato dell’ultimo tampone era negativo, ma le condizioni fisiche del 34enne napoletano non sono adatte ad un viaggio così lungo, visto che fino a pochi giorni fa necessitava di terapia a base di ossigeno.