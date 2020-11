Napoli, Hysaj positivo: fermi anche Ospina e Babayoko

A Napoli la situazione si complica nel giro di poche ore. In seguito allo stop di Osimhen, a causa di un problema alla spalla rimediato durante il ritiro in Nazionale, arriva anche la notizia della positività al Covid-19 di Hysaj.

Il giocatore albanese è in ritiro con la Nazionale e ha rassicurato tutti sulla sua salute: “Ciao a tutti, volevo solo dire che sono risultato positivo al Covid-19 ma grazie a Dio sto bene, sono asintomatico e tornerò al più presto. Mi raccomando usate sempre le mascherine e proteggetevi”.

Napoli, si fermano anche Babyoko e Ospina

Per Gattuso le brutte notizie non sono finite, oltre a Hysaj e Osimhen, anche Babayoko si ferma. Al momento ha la febbre, non è stato annunciato nulla che potesse legare il malessere del giocatore al coronavirus. Si teme un malessere di stagione, considerando anche che i tamponi fatti ieri erano tutti negativi. Intanto il francese resta in isolamento, con la speranza di tornare quanto prima.

Così come riporta La Gazzetta dello Sport, da Quito arrivano altre notizie preoccupanti. Si tratta di David Ospina, il portiere della Colombia ha dato forfait alla partita contro l’Equador, per via di problemi fisici, non ancora dichiarati. Intanto c’è da valutare il suo stato di salute e capire se potrà rientrare tra i convocati per la sfida contro il Milan.