Napoli-Milan 1-3: i rossoneri espugnano il San Paolo. Doppietta di Ibra

Al San Paolo in scena una splendida gara, finita 3-1 per il Milan. Il primo tempo Ibrahimovic porta i rossoneri in vantaggio, raddoppiando nel secondo tempo. Mertens accorcia le distanze con un gol splendido. Al 90+3 Hauge, inserito da Bonera al 73′, va in gol chiudendo i conti definitivamente.

Milan espugna il San Paolo dopo 10 anni

Dieci anni che il Milan non vinceva al San Paolo. Nonostante un Napoli in grande forma e agguerrito per 90 minuti, a vincere è stato il Milan, trascinato da un super Ibrahimovic. Rino Gattuso schiera in campo un 4-2-3-1: Meret – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui – Fabian Ruiz, Bakayoko – Politano, Lozano, Insigne – Mertens. Il Milan, rappresentato momentaneamente da Bonera, risponde con un 4-2-3-1: Donnarumma – Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez – Bennacer, Kessié – Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic – Ibrahimovic.

Il Milan è arrivato al San Paolo ancora imbattuto in queste prime giornate. I rossoneri carichi più che mai e alla ricerca della quarta vittoria esterna per tornare in testa al campionato. Il Sassuolo, vincendo, si è portato primo, superando momentaneamente i rossoneri. Tutto lo staff del Milan si sono affidati alla vena realizzativa del fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic, in grado di segnare ben otto gol sin qui. E neanche questa sera ha deluso le aspettative. Con una doppietta ha steso il Napoli.