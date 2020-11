Napoli, tutti a Castel Volturno: negativi i tamponi. Osimhen out 3 settimane

Il Napoli anche oggi era sul campo, nuovo allenamento in vista della prossima gara contro il Milan. Rientrati anche i giocatori che erano fuori per le Nazionali, Elmas e Koulibaly, di nuovo a disposizione di mister Gattuso. A Castel Volturno si è riunita tutta la squadra, a parte Llorente e Bakayoko, assenti per un leggero malessere, così come si legge sul Corriere dello Sport. Domenica sera contro i rossoneri sarà un vero e proprio big match. Il Napoli, contrastando la squadra di Pioli, capolista, potrebbe raggiungere i rossoneri in classifica.

Napoli, tutti negativi ai tamponi

Ieri tutta la squadra e lo staff hanno effettuato i test per scongiurare positività al coronavirus. I risultati, arrivati oggi, hanno segnalato la negatività di tutta la squadra.

Koulibaly ha svolto la seduta di allenamento insieme al resto della squadra, mentre Elmas ha svolto un allenamento personalizzato. Per quanto riguarda Osimhen, infortunatosi con la Nazionale nigeriana, ha riportato una lussazione alla spalla, così come evidenziato dalla risonanza magnetica effettuata domenica. Il suo stop è più lungo del previsto, questa è l’unica tegola per il Napoli. L’attaccante degli azzurri non ci sarà contro il Milan e rientrerà solo tra qualche settimana, così come ha dichiarato Oma Akatugba a Radio Marte.