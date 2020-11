Nations League, dove vedere Francia-Svezia: streaming e diretta TV in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis sarà in programma il match Francia-Svezia, valevole per la sesta ed ultima giornata della Nations League (Lega A, gruppo 3). Un incontro per i transalpini del ct Didier Deschamps ininfluente per la classifica, visto che sabato scorso grazie alla vittoria 1-0 (rete di Kantè) in Portogallo contro i lusitani si sono assicurati il primo posto grazie al quale disputeranno le Final Four della competizione il prossimo anno. Discorso diverso per la Svezia del ct Janne Andersson

che con il successo casalingo per 2-1 contro la Croazia ha raggiunto a tre punti proprio i croati che questa sera ospiteranno in contemporanea il Portogallo ormai secondo, ed ora si giocheranno la salvezza negli ultimi novanta minuti. Le due nazionali oltre ad avere gli stessi punti hanno identica differenza reti negli scontri diretti e nella generale, ma gli uomini di Zlatko Dalić hanno realizzato quattro reti in più e dunque basterà fare lo stesso risultato degli svedesi per rimanere in Lega A.

I precedenti sono 22 con i galletti in vantaggio per 11-6 e cinque pareggi, le reti complessive realizzate invece sono 51 (30-21 il parziale); nel match d’andata disputato il 5 settembre un rete di Mbappè è bastato ai francesi per uscire dal campo con i tre punti. L’arbitro dell’incontro sarà il bielorusso Aleksei Kulbakov, coadiuvato dagli assistenti Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko, quarto uomo Denis Scherbakov.

Queste le probabili formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Nzonzi, Rabiot, Tolisso; Griezmann, Thuram, Giroud.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson; Forsberg, Olsson, Svanberg, Claesson; Kulusevski, Berg.

Dove vedere Francia-Svezia: streaming e diretta TV in chiaro?

Il match Francia-Svezia, sesta ed ultima giornata di Nations League, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due Nazionali.