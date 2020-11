Nazionale indigesta per il Verona: infortuni per Lovato e Zaccagni

INFORTUNI MUSCOLARI PER LOVATO E ZACCAGNI – Problemi per il Verona. Se da una parte c’è grande soddisfazione nei gialloblu per le convocazioni in Nazionale di Lovato e Zaccagni, d’altra parte c’è preoccupazione per le condizioni fisiche di entrambi i gialloblu. Il difensore che piace molto al Milan, è stato costretto ad uscire anzitempo nel match dell’Italia Under 21 contro l’Islanda. Lovato ha riportato un problema muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico dell’Hellas. Problemi muscolari anche per Zaccagni che, non ha giocato ieri contro l’Estonia, ma oggi ha fatto ritorno a Verona. Il giocatore si è sottoposto ad accertamenti che, come riporta il sito ufficiale del club scaligero, hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Anche le sue condizioni dovranno essere monitorate giorno per giorno.

Lovato e Zaccagni già in dubbio per il Sassuolo

Questi infortuni sono molto delicati ed è forte il pericolo di possibili ricadute. Per questo motivo le condizioni di entrambi i gialloblu dovranno essere monitorate giorno per giorno dal Verona che non vuole accelerare il tempo di recupero per evitare appunto di peggiorare le loro condizioni fisiche. La doppia convocazione in azzurro quindi rischia di essere pagata a caro prezzo dal Verona che, alla ripresa del campionato affronterà il Sassuolo. Una partita importante contro una delle squadre più in forma del campionato ma che Juric potrebbe giocarsela senza due pedine fondamentali: Lovato e Zaccagni.