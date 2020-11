Pistocchi sulla Juventus: “Piatta e prevedibile. Con il rientro di CR7, Pirlo…”

Dopo aver conquistato con anticipo il pass per gli ottavi di Champions League, la Juventus di Andrea Pirlo pareggia in trasferta contro il Benevento (1-1) mostrando di soffrire l’assenza di Cristiano Ronaldo, autore di otto reti realizzate in campionato da inizio stagione. Benevento-Juventus è stato un match in cui la squadra di Pirlo è sembrata spenta, prevedibile e senza idee; tutti punti da migliorare nel lungo periodo per avere la meglio in una lotta scudetto che, mai come quest’anno, è incerta ed equilibrata.

Le parole di Pistocchi sulla Juventus: “Piatta e prevedibile”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo Twitter, ha così commentato il risultato ottenuto dalla Juventus di Andrea Pirlo a Benevento: “Ben-Juv 1:1 Sembrava facile per la Juve, dopo il gol di Morata: invece il Benevento ha ribattuto colpo su colpo trovato l’1:1 con Letizia, resistito fino al 96’. Pessimo arbitraggio di Pasqua : mancano 2 rossi-Cuadrado Kulusevski- e un rigore su De Ligt al 91’. Espulso 96’ Morata“.

Pistocchi ha inoltre aggiunto: “La Juve con il 4:4:2 è stata piatta e prevedibile, e nei 4 centrocampisti non ce n’era neanche uno che andasse in profondità. Con il rientro di CR7, Pirlo si troverà con tanti esterni e una variante obbligata:Dejan Kulusevski mezzala, in un centrocampo a tre con Arthur/ Bentancur“.