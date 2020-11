Roma, rischio focolaio: anche Kumbulla è positivo al coronavirus

A Roma i contagi non si fermano e adesso si rischia un vero e proprio focolaio. Hanno iniziato Dzeko e Boer, i primi ad essere risultati positivi una settimana fa, hanno seguito Pellegrini, Fazio e Santon. Oggi alla lista si aggiunge anche un nuovo giocatore, si tratta di Marash Kumbulla.

Il difensore danese è risultato positivo al coronvirus all’ultimo controllo. Attualmente i positivi della squadra capitolina sono sei, si spera che possa fermarsi qui, al momento, per non rischiare un vero e proprio focolaio. La situazione è continuamente monitorata.

Roma, la notizia arriva da Kumbulla sui social

La notizia arriva dallo stesso difensore, attraverso i social, con un lungo post: “Ciao a tutti, dall’ultimo tampone sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi”.

Kumbulla approfitta del momento delicato che vive in prima persona per sensibilizzare ulteriormente l’argomento: “Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus. vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutti quelle persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo”.

Oggi pomeriggio a Trigoria si è svolto l’allenamento, senza il difensore danere. Intanto si spera che a Roma non dovranno fare i conti con altri giocatori positivi. Intanto il giocatore rispetterà le regole del protocollo, seguendo la quarantena.