Serie A, Benevento-Juventus: formazioni ufficiali; Dybala-Morata insieme

BENEVENTO-JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI – Allo stadio Vigorito di Benevento per la nona giornata di campionato si gioca Benevento-Juventus. I padroni di casa arrivano da una bella vittoria, dopo una lunga serie di sconfitte. Domenica scorsa i campani hanno sconfitto la Fiorentina al Bentegoti. Carichi di entusiasmo proveranno a fermare i bianconeri, reduci dalla stanchezza del susseguirsi di tante gare e di numerosi infortuni. La Juventus che sembra ritrovarsi dopo un periodo di blackout, necessita di fare punteggio pieno a Benevento se vuole lottare per lo scudetto anche quest’anno. Grazie ai tre punti di domenica, Simone Inzaghi e la sua squadra si sono allontanati dalla zona calda della classifica. Ronaldo e compagni sono quarti, con 16 punti, appena quattro dal Milan, capolista.

Benevento-Juventus probabili formazioni

BENEVENTO – Simone Inzaghi non potrà contare su Dabo, positivo al coronavirus, né sugli infortunati: Iago Falque, Tuia e Foulon. In dubbio Letizia. In avanti dovrebbe affidarsi ai soliti Insigne, Lapadula e Caprari, ma potrebbe esserci anche un po’ di spazio, a gara in corso, per Improta. Il giocatore ha segnato il gol vittoria contro la Fiorentina e reclama più opportunità. Ma è previsto un ballottaggio previsto tra Sau e Improta.

JUVENTUS – Senza sosta per i bianconeri che continuano a giocare tra Champions e campionato. Alcuni giocatori hanno troppi minuti tra le gambe, necessitano di riprendere fiato, come Danilo e Cuadrado. Spazio a Alex Sandro e De Ligt rientrati da poco dagli infortuni. Pirlo non potrà contare su Bonucci, Chiellini e Demiral. Ancora emergenza in difesa. Solito ballottaggio tra Morata e Dybala, mentre Ronaldo dovrebbe essere titolare.



BENEVENTO-JUVENTUS FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Morata.



I 25 convocati dal Benevento: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò; Caldirola, Glik, Letizia, Maggio, Barba, Tuia, Pastina; Basit, Sanogo, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita; Di Serio, Lapadula, Sau, Caprari, Improta.

I 21 convocati dalla Juventus: Szczesny, Pinsoglio, Garofani; De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta; Arthur, Ramsey, Mckennie, Chiesa, Rabiot, Bentancour, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; Dybala, Mortata.