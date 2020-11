Serie A, Crotone-Lazio: piogge torrenziali in Calabria, partita a rischio

Arriva il freddo in tutta Italia e per l’ottava giornata di campionato sono previste temperature rigide in tutti gli stadi. A Firenze ci sarà forte vento, mentre in Calabria allerta meteo per piogge torrenziali. A rischio la gara Crotone-Lazio. Se non ci sarà una tregua, il primo match della ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali potrebbe saltare.

Sulla zona ionica calabrese si sono abbattute forti piogge da stanotte, le quali hanno provocato allagamenti e disagi in moltissime zone. Sembra non essere finita, le condizioni avverse continueranno anche durante la giornata.

Previsioni su altri campi di Serie A

A Crotone anche il vento non dà tregua, nel pomeriggio si attendono raffiche fino a 40 km/h. La gara potrebbe giocarsi solo grazie ad un buon drenaggio del terreno del campo dell’Ezio Scida di Crotone. Si attendono novità nel corso della giornata per valutare se la gara, prevista per le 15 di oggi pomeriggio, si potrà giocare.

Problemi legati alle previsioni meteo non solo in Calabria, anche su altri campi da gioco di Serie A. A Torino, per Juventus-Cagliari, le temperature saranno davvero rigide, giocatori sul campo con +2°C. Anche in Liguria il freddo improvviso si farà sentire durante la partita La Spezia-Atalanta, temperature giù di parecchi gradi rispetto ai giorni passati, +9°C durante la gara.

Domenica cielo prevalentemente sereno su tutta l’Italia, solo temperature più gelide, mentre a Firenze, dove alle 12,30 ci sarà il fischio d’inizio tra Fiorentina-Benevento, è previsto forte vento di Bora.