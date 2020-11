Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Scida (a porte chiuse) si disputerà il match Crotone-Lazio, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Prima della sosta per le Nazionali sia la formazione di Giovanni Stroppa sia quella di Simone Inzaghi avevano ottenuto due pareggi rispettivamente contro Torino (0-0) in trasferta e Juventus (1-1 in casa); la classifica vede i rossoblu all’ultimo posto con due punti, mentre i biancocelesti al nono con undici punti. Sarà un incontro molto importante per i rispettivi obiettivi delle due formazioni che dovranno fin da oggi cominciare a correre per recuperare un pò di punti persi nelle passate giornate.

Sono solo due i precedenti in terra calabrese con il Crotone che nella stagione 2016-17 vincendo all’ultima giornata per 3-1, riuscì a salvarsi a spese dell’Empoli, la stagione seguente match disputato nel penultimo turno e che vide un pareggio per 1-1 che alla fine non servì a nessuno, perchè i padroni di casa retrocessero in Serie B, mentre gli ospiti non riuscirono ad ottenere il quarto posto per la qualificazione alla Champions League.

A dirigere l’incontro sarà Juan Luca Sacchi della sezione AIA di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio (Perugia) e Robert Avalos di Legnano (Milano), quarto uomo Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR e AVAR saranno presenti rispettivamente Marco Guida di Torre Annunziata (Napoli) e Federico Longo di Paola (Cosenza).

Crotone-Lazio, le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Vulic, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias, Simy.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

Dove vedere Crotone-Lazio: streaming e diretta tv Serie A

Il match tra Crotone-Lazio in programma oggi alle ore 15 sarà visibile su Sky, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder) e Sky Sport (canale 251) con diretta a partire dalle ore 14.55; la telecronaca del match sarà affidata a Davide Polizzi con il commento tecnico dell’ex calciatore Giuseppe Bergomi.

Per gli abbonati di Sky, la partita della tra veneti e liguri sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dello Scida sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.