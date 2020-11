Serie A, Napoli-Milan: tamponi negativi per gli azzurri

In attesa della partita di questa sera al San Paolo, contro il Milan, il Napoli riceve i risultati dei tamponi fatti ieri.

I test, effettuati a fine dell’allenamento di rifinitura per la gara di oggi, hanno dato tutti esito negativo. Gli azzurri possono giocare sereni, al momento la presenza del virus nel gruppo è scongiurata. La notizia arriva dal sito ufficiale del calcio Napoli, dove si legge: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra”.

Napoli, out solo Hysaj e Rrahmani

Il Napoli conta solo due giocatori fuori per positività al coronavirus, si tratta di Hysaj e Rrahmani, entrambi riscontrati positivi durante il ritiro con le proprie Nazionali. Quindi nessun contatto con staff e giocatori del Napoli. I due azzurri sono in isolamento e attendono di negativizzarsi per poter tornare in gruppo.

D’altra parte troviamo il Milan che in squadra non ha nessun positivo, mentre dello staff, l’allenatore Pioli e il suo vice Murelli, sono positivi e non ci saranno in panchina, dove vedremo Daniele Bonera. Per infortunio saranno indisponibili Leao e Musacchio, per l’allenatore rossonero saranno disponibili tutti gli altri giocatori della rosa.

Entrambe le squadre lottano per il sogno scudetto, al San Paolo andrà in scena uno dei big match di questa stagione di Serie A.