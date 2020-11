Ziliani furioso sul goal di CR7: “Morata in fuorigioco attivo. Un perfetto depistaggio mediatico” (Twitter)

La Juventus di Andrea Pirlo, dopo la pausa delle Nazionali, torna nuovamente alla vittoria nel match casalingo contro il Cagliari di Di Francesco (2-0), salendo a quota 16 punti in otto partite disputate. I ‘bianconeri’ finalmente sono apparsi sicuri delle proprie potenzialità, riuscendo anche a ritrovare la solidità difensiva che ha da caratterizzato la vincente ‘vecchia signora’ negli ultimi anni. Sul goal dell’1-0 realizzato da Cristiano Ronaldo (autore di una doppietta, ndr.) però, sembra che ci fosse un fuorigioco attivo di Alvaro Morata davanti a Cragno che non è stato segnalato né dall’arbitro né dalla sala VAR.

Fuorigioco Morata sull’1-0, Ziliani: “Un perfetto esempio di depistaggio mediatico”

Il giornalista Paolo Ziliani, sul proprio profilo Twitter, ha espresso il suo disappunto sulla mancata segnalazione del fuorigioco attivo di Morata in occasione del primo goal della Juventus e sul silenzio di tutti i ‘media’: “Un perfetto esempio di depistaggio mediatico. Viene completamente ignorato il fuorigioco attivo di #Morata (torsione del corpo per lasciar passare la palla) sull’1-0 di CR7 e si dà per buono il fuorigioco di Marin sul 2-1 (annullato) senza che la linea VAR sia mai stata mostrata“.

Un perfetto esempio di depistaggio mediatico. Viene completamente ignorato il fuorigioco attivo di #Morata (torsione del corpo per lasciar passare la palla) sull’1-0 di CR7 e si dà per buono il fuorigioco di Marin sul 2-1 (annullato) senza che la linea VAR sia mai stata mostrata. pic.twitter.com/OqDmivw4Mv — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 22, 2020

Lo stesso giornalista, qualche ora dopo ha anche pubblicato il seguente post: “Guardando i video si vede #Morata in torsione per evitare di toccare il pallone calciato da CR7. Ma la cosa grave, oltre all’arbitro che non vede e al VAR che non lo richiama, sono le tv che non ne fanno mai cenno, nemmeno nel post partita, e i giornali che bellamente ignorano”.