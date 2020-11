Ziliani ricorda: “Sacchi aveva già previsto Calciopoli il 5 maggio 2002 nella trasmissione Controcampo” (VIDEO)

Sacchi profetico su Calciopoli? Il ricordo di Ziliani. Sono ormai trascorsi quattordici anni da uno degli scandali più grandi della storia del calcio italiano ma il giornalista ex Mediaset ha colto l’occasione per rievocare con un tweet le parole dell’ex ct del Milan e della Nazionale Italiana che aveva in qualche modo annunciato già il 5 maggio 2002 che le cose non stessero andando proprio in maniera trasparente. In particolare, Ziliani scrive “Sono stato coautore di #Controcampo con @RealPiccinini dal ‘98 al 2008, piena era Moggi-Calciopoli. Da noi Sacchi predisse tutto dello scandalo, fummo noi a dedicare puntate al doping Juve & Parma, nelle carte dei giudici non una riga su di noi, a differenza di altri #Piccinini”. Tra l’altro, il giornalista sportivo pubblicò nel 2006 il libro Calcio Truccato: telefonate, segreti e retroscena di Calciopoli.

Il tweet di Ziliani, le parole di Sacchi nella trasmissione Controcampo. L’ex ct del grande Milan aveva commentato così la vittoria dello scudetto della Juventus: ” La forza della società Juventus? Io so come funzionano le cose, voi anche. Se tutti facciamo finta di non sapere… Ci son troppi veleni e troppe polemiche, cerchiamo di capire di dover dare una trasparenza maggiore. Se facciamo un sorteggio integrale magari in Italia non vincono sempre le stesse. Solo un anno accadde nel nostro paese ed infatti vinse il Verona”.