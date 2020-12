Barcellona-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo ritrova Morata, tante assenze per Koeman

Barcellona-Juventus, ecco le scelte di Pirlo e Koeman. I bianconeri sbarcano in terra spagnola per il big match contro i blaugrana che si giocherà martedì 8 dicembre alle ore 21 al Camp Nou. In palio c’è il primo posto nel girone G della Champions League. Il Barcellona è in vantaggio nei dodici confronti diretti con i bianconeri, con cinque vittorie, quattro pareggi, tre sconfitte, quindici gol segnati e dieci subiti. Dopo la vittoria in rimonta nel derby contro il Torino Pirlo ritrova Morata, squalificato in campionato, che dovrebbe prendere il posto di uno spento Dybala e fare coppia con Cristiano Ronaldo. A centrocampo potrebbe trovare spazio Arthur in coppia con Mckennie con Ramsey e Chiesa sulle fasce. Confermata la difesa del derby della Mole con Alex Sandro a sinistra. I blaugrana devono fare i conti con tante assenze soprattutto dietro con De Jong adattato difensore centrale insieme a Mingueza. Rientra Pjanic a centrocampo, confermato Braithwaite in attacco con Griezmann e Messi .

Le probabili formazioni di Barcellona-Juventus Champions League

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Pedri; Braithwaite.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.