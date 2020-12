Dove vedere Barcellona-Juventus, streaming gratis Champions League e diretta tv Canale 5?

Barcellona-Juventus, Pirlo alla caccia del primo posto. Dopo la vittoria sofferta nel derby contro il Torino, i bianconeri affrontano la trasferta in terra catalana con il difficile obiettivo di vincere con tre reti di scarto o due segnando almeno quattro gol per arrivare negli ottavi di finale da prima nel girone. Il match Barcellona-Juventus, valido per la sesta giornata del gruppo G della Champions League 2020/21, si gioca martedì 8 dicembre alle ore 21 a porte chiuse nello stadio Camp Nou. Sarà la prima sfida Messi contro Cristiano Ronaldo dopo l’approdo del campione portoghese in maglia bianconera.

Dove vedere Barcellona-Juventus, streaming gratis e diretta tv in chiaro su Canale 5

Il match Barcellona-Juventus sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 252 con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida sarà visibile anche in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Play.