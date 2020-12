Caos Atalanta, tutta la situazione e cosa potrebbe accadere dopo la partita con l’Ajax

Vigilia tutt’altro che serena dell’Atalanta prima del match per il passaggio del turno di Champions League contro l’Ajax. Non è proprio quello che si vuole prima di un match importante, ma in casa nerazzurra la situazione è più complicata di quanto sembri. Nelle ultime ore sono spuntati sul web degli audio (ancora da accertare la veridicità) che parlano di un presunto litigio tra Gian Piero Gasperini e Papu Gomez nello spogliatoio, durante l’intervallo dello scorso turno di Champions League. Ecco di seguito cosa sta accadendo in casa Atalanta e le possibile conseguenze.

La situazione in casa Atalanta

Secondo alcune indiscrezioni, non confermate, il Papu Gomez avrebbe tentato di mettere le mani addosso al tecnico nerazzurro con Ilicic che avrebbe poi preso le parti del compagno di squadra. Si parla anche di un Gasperini che avrebbe presentato già le dimissioni, respinte da Percassi arrivato a Zingonia, ma il tecnico sarebbe pronto a ripresentarle dopo l’importantissimo match di Amsterdam contro l’Ajax. Dagli atteggiamenti, si potrebbe insinuare che questi audio siano veri, infatti: il Papu ha postato su Instagram delle immagini che lo ritraggono con Ilicic, quasi a ringraziarlo di aver preso le sue parti nel diverbio avuto con il tecnico ex Inter e ex Genoa. Dall’altra parte, durante la classica conferenza stampa pre-match, Gasperini ha evitato di parlare dell’argomento mettendo davanti a tutto l’obiettivo di passare il girone di Champions. I prossimi giorni, però, saranno decisivi per capire se il caso Atalanta rientrerà o se esploderà definitivamente.