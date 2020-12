Champions League 2020/21, le probabili formazioni della quinta giornata e statistiche

La fase a gironi della Champions League sta volgendo a termine: nella quinta giornata infatti ci saranno molti verdetti ufficiali (tra eliminazioni e passaggi del turno) che si aggiungeranno a quelli emersi nella scorsa giornata (con il passaggio al turno successivo di Barcellona, Juventus, Chelsea e Siviglia, ndr). Le italiane impegnate in questa importante competizione sono quattro: Juventus, Atalanta, Inter e Lazio.

Come già accennato, la Juventus di Andrea Pirlo ha già staccato il pass per il turno successivo e ora può solamente lottare per raggiungere il primo posto del Gruppo G. I ‘bianconeri’ in questa quinta giornata di Champions League affronteranno la Dinamo Kiev all’Allianz Stadium di Torino.

La Lazio di Simone Inzaghi invece è a un passo dall’approdo agli ottavi di Champions League e, in caso di vittoria in Germania contro il Borussia Dortmund, sarebbe ufficialmente qualificata. Diverso è il discorso per l’Inter che, avendo totalizzato solamente 2 punti in quattro partite, ha l’obbligo di vincere le prossime due partite (vs Borussia Monchengladbach e Shakhtar) e sperare o in una doppia sconfitta del Real Madrid o nella doppia sconfitta del Borussia.

L’Atalanta di Gasperini invece, dopo la vittoria ottenuta in casa del Liverpool, in questa quinta giornata di Champions ha l’obbligo di vincere a Bergamo contro il Midtiylland per coltivare le proprie speranze di qualificazione.

Inoltre nel quinto turno della fase a girone di Champions League ci sono molti match interessanti da tenere sott’occhio come: Porto-Manchester City, Liverpool-Ajax, Atletico Madrid-Bayern Monaco e Manchester United-Paris Saint Germain. In seguito vi saranno le probabili formazioni della quinta giornata di Champions League.

Probabili formazioni Champions League: quinta giornata della fase a gironi

Probabili formazioni Champions League Borussia Monchengladbach-Inter

M’Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea

Inter (3-5-2): Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Young; Lukaku, Martínez.

Probabili formazioni Champions League Atalanta-Midtjylland

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Tolói, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Ilicic; Zapata

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.

Probabili formazioni Champions League Shakhtar Donetsk-Real Madrid

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Matviyenko, Marquinhos; Marcos Antônio, Maycon Barberan; Marlos, Tetê, Júnior Moraes; Solomon.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Probabili formazioni Champions League Liverpool-Ajax

Liverpool (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Williams, Phillips, Robertson; Keita, Milner, Wijnaldum; Diogo Jota, Firmino, Mané.

Ajax (4-3-3): Scherpen; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martínez; Ekkelenkamp, Alvarez, Mendez; Neres, Traoré, Antony.

Probabili formazioni Champions League Porto-Manchester City

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Sarr, Sanusi; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Dìaz.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Gundogan; Torres, Silva, Foden; Sterling.

Probabili formazioni Champions League Atletico Madrid-Bayern Monaco

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Niguez, Koke, Carrasco; Felix, Correa.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Sule, Hernandez; Martinez, Musiala; Costa, Muller, Sané; Choupo-Moting.

Probabili formazioni Champions League Borussia Dortmund-Lazio

Vedere in questo articolo.

Probabili formazioni Champions League Juventus-Dinamo Kiev

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Buschchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Myokolenko; Andrievsky, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; Supryaga.

Statistiche Champions League

Tra le statistiche più rilevanti di questa quinta giornata di Champions League vi è quella che riguarda la partita Borussia Monchengladbach-Inter, con entrambe le compagini che nelle ultime cinque partite non hanno mai calciato più di dieci calci d’angolo a partita (considerando sia la squadra di casa che quella di trasferta). Un altro dato statistico importante è quello che riguarda il Bayern Monaco che, nelle ultime sette uscite, ha sempre realizzato e subito almeno una rete. Il Manchester Ciy invece, nelle ultime 8 partite disputate, non ha mai fatto registrare oltre 4 cartellini ricevuti.