Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l’Udinese (1-3), la Lazio di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Borussia Dortmund-Lazio si prospetta un match spettacolare e interessante tra le prime due compagini del Gruppo F di Champions League. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su dove vedere Borussia Dortmund-Lazio in streaming e in diretta tv?

Borussia Dortmund-Lazio: orario, luogo, precedenti e arbitro

Il match Borussia Dortmund-Lazio, valido per il quinto turno della fase a gironi della massima competizione calcistica europea, si giocherà allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund, con il fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di Mercoledì 2 Dicembre 2020. Dal 2018 sono solo due i precedenti di Borussia Dortmund-Lazio, uno vinto dalla squadra tedesca in amichevole per 1-0 (nel 2018) e l’altro risalente all’andata di questa edizione di Champions League, quando i ‘biancocelesti’ si sono imposti per 3-1 allo Stadio Olimpico. L’arbitro designato del match è Antonio Mateu Lahoz.

Dove vedere Borussia Dortmund-Lazio, live streaming e diretta tv Champions League?

Borussia Dortmund-Lazio, partita valida per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, più specificatamente su Sky Sport Arena (canale numero 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite). Tutti gli abbonati a Sky possono seguire il match Borussia-Lazio in live streaming gratis mediante l’app Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Un altro modo per gustarsi le emozioni della partita della Lazio, è quello di acquistare uno dei ticket disponibili su Now Tv. Per Borussia Dortmund-Lazio non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.