DOVE VEDERE LAZIO-VERONA, STREAMING E DIRETTA TV

Allo Stadio Olimpico di Roma alle 20.45 di oggi 12 dicembre si gioca Lazio-Verona, gara valida per l’undicesima giornata di campionato. La Lazio dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League si riversa in campionato dove ha perso qualche punto proprio per dedicarsi alla competizione europea. I biancocelesti non vincono in casa dal 24 ottobre, una vittoria che manca da troppo. Il Verona sta procedendo a gonfie vele quest’anno e, in classifica, sono proprio dietro ai diretti avversari di oggi con un solo punto di differenza.

Per l’anticipo di questa undicesima di campionato entrambe le squadre vogliono i tre punti. Fino ad oggi ci sono 63 precedenti tra Lazio e Verona: 25 le vittorie dei biancocelesti, 20 pareggi e 18 vittorie per i gialloblù. Gli ultimi due incontri, invece, vedono un pareggio per 0-0 a Roma e un 5-1 al Bentegoti per gli uomini di Inzaghi. Juric sta gestendo alla grande i suoi Mastini e daranno filo da torcere anche alla Lazio, nonostante i biancocelesti abbiano un ruolino interessante in questo periodo, sia in campionato che in Champions, l’unico neo è la sconfitta in casa contro l’Udinese. In vista del posticipo serale di oggi Simone Inzaghi potrebbe effettuare un mini turnover visto che i giocatori sono esausti dalla gara di Champions League.

Dove vedere Lazio-Verona: streaming e diretta Tv

La partita Lazio-Verona verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. (Attiva ora il tuo abbonamento) La gara può essere seguita attraverso la piattaforma o l’app (disponibile per tutti i sistemi operativi), ma anche su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, e dopo il fischio finale gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la comoda visione on demand.

Gli utenti con abbonamento a DAZN potranno vedere Lazio-Verona anche attraverso il decoder Sky Q.