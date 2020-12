Guardia di Finanza di Perugia: “L’esame di Suarez fu una farsa”

Ultim’ora alquanto clamorosa in casa Juventus e non solo: ricordate l’episodio di Luis Suarez attaccante uruguayano ex Barcellona, che era vicino ai bianconeri? la Guardia di Finanza poco fa ha comunicato che “I dirigenti della Juventus si attivarono per accelerare il riconoscimento. I risultati dell’esame erano preventivamente comunicati a Luis Suarez”.

Tutto per consentire all’attaccante di ottenere passaporto comunitario e per accedere alla Juventus, visto che Suarez è extracomunitario. Per il momento la rettrice dell’Università di Perugia (tifosa bianconera) è stata sospesa così come il rettore dell’Ateneo.

Ora quali saranno le conseguenze? ci vorranno altri tre mesi? fatto sta che è stato tutto concordato con professori, e calciatore, che già sapeva domande e risposte per poi uscirne pulito.

Non è una bella figura per la Juventus, sempre in prima linea come dice il presidente Andrea Agnelli nel rispetto della legge; nell’università di Perugia, che si accorda col club per soddisfare le sua esigenze e con i suoi professori.

Questa ennesima farsa non altro che macchiare ancora di più l’Italia, paese tra i primi al mondo per corruzione, in qualsiasi ambito, dal politico, economico ed ancora una volta sportivo.

Ricordiamo che Luis Suarez, superò l’esame in circa mezz’ora come uno studente modello, per ottenere la “certificazione B1”.

E pensare che ci sono studenti in Italia, che soffrono e pagano per costruirsi un futuro.

Aspettiamo novità.