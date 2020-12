Juventus, gara importante: primato e sorteggio più agevole

La quinta giornata di Champions League per Juventus guidata da Andrea Pirlo, già qualificata agli ottavi di finale, vede i bianconeri all’Allianz Stadium sfidare gli ucraini della Dinamo Kiev. La gara è prevista per questa sera alle 21.

Per Lucescu e i suoi uomini, già fuori dalla Champions è importante una vittoria, per poter accedere ai Play-Off di Europa League. Per la Juventus, anche se già qualificata, non è un’amichevole, e in palio ci sono motivazioni valide. Una vittoria contro gli ucraini sarebbe una bella scossa all’ambiente, considerando lo stato d’animo e l’atmosfera non facile dopo il pareggio contro il Benevento.

Juventus, dimostrare equilibrio, intensità e ottenere il primato

Per la gara di stasera è necessaria una prestazione di alto livello, per dimostrare quello che è venuto a mancare nelle gare precedenti in campionato, dove la Juventus non brilla. Giocare con una certa intensità darà dimostrazione di carattere, di forte personalità, aiuterebbe tutti a ripartire alla meglio dopo l’1-1 al Vigorito.

Una vittoria contro la squadra di Lucescu darebbe ai bianconeri la possibilità di poter giocarsi il primato in classifica del Gruppo G, al momento guidato dal Barcellona con 12 punti. Un primato in classifica, sempre in base ai risultati anche del Barca, aiuterebbe la Juventus ad un sorteggio più easy per gli ottavi. Questa sera, dopo la clamorosa assenza per riposo in campionato, torna in campo Cristiano Ronaldo.