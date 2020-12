Juventus-Torino, Bonucci: “Dobbiamo essere più lucidi. Ci vuole più cuore”

La Juventus si accende solo nel finale e si aggiudica il derby della Mole in pieno recupero con gol di Bonucci. Bellissima la gara da parte del Toro che non riesce però a chiudere la partita quando ha avuto occasione. In classifica la situazione si complica per Giampaolo e i suoi ragazzi, con sei punti sono in zona retrocessione. In attesa delle altre gare, invece, i bianconeri si portano secondi in classifica con 20 punti. Nei prossimi giorni partenza per Barcellona dove Ronaldo e compagni affronteranno il Barcellona di Messi, per l’ultima gara della fase ai gironi di Champions League.

Juventus, Bonucci: “Siamo poco lucidi”

Ai microfoni di Sky Sport arriva l’autore del gol vittoria, Leonardo Bonucci: “Oggi siamo stati poco lucidi e molto molli sulle seconde palle. Dobbiamo avere più convinzione e cercare di dominare le partite per tutti i 90 minuti. Il mio codice è quello di dare continuità alle vittorie. Io credo che non sia una questione di testa ma di cuore, deve arrivare dentro di noi la voglia di andare avanti e tirare fuori il cuore. Solo cosi si può andare avanti e cercare di costruire qualcosa di importante”.

Anche Gigi Buffon dice la sua, attraverso Twitter, il portiere cinguetta: “Abbiamo sofferto ma mai mollato! E ancora una volta il derby è nostro! FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS!”.