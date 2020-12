Lazio-Verona, probabili formazioni: Immobile-Caicedo vs Barak-Di Carmine

LAZIO-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI

All’Olimpico di Roma si gioca l’anticipo serale Lazio-Verona, gara valida per l’undicesima giornata di Seria A. Due squadre alla ricerca del successo per continuare la salita verso le zone calde della classifica.

La Lazio, dopo la grande impresa di questi giorni in Champions League, dove ha raggiunto gli ottavi di finale dopo 20 anni, ritorna con la massima concentrazione sul campionato di Serie A. Nell’ultimo periodo i biancocelesti hanno un po’ tralasciato il campionato per raggiungere l’obiettivo in Europa. Adesso è necessario ritrovare la via della vittoria anche in casa, dove non si festeggiano i 3 punti da quasi due mesi. L’ultima gara in casa è stato un 3-1 subito dall’Udinese, poi solo pareggi. In trasferta tutte vittorie per Immobile e compagni. Simoni Inzaghi ai microfoni di Sky in conferenza stampa pre-match era incerto sulla formazione, molti giocatori sono fuori forma dopo le tante gare, incluso Ciro Immobile. Ma l’attaccante napoletano risulta tra i convocati e scenderà in capo in coppia con Caceido, secondo le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport. Per Inzaghi sono indisponibili Lulic Patric e Muriqi. I diffidati dei biancocelesti sono: Leiva, Akpa Akpro.

Il Verona è una vera rivelazione quest’anno, la squadra allenata da Juric viaggia alta in classifica, al settimo posto con 16 punti ottenuti in 4 successi, 4 pareggi e solo due sconfitte. Per la Lazio non sarà semplice fare punti contro i gialloblù. L’allenatore dei Mastini ha qualche giocatore ancora da valutare, come Vieira, Benassi e Cetin. Checcerini è squalificato. La buona notizia è il rientro di Lovato, che tornerà titolare, così come Gunter che, nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo sarà presente inizialmente in panchina.

Lazio-Verona, probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Fares; Immobile, Caicedo.

Verona(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine.