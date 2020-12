Lukaku il gigante Internazionale

Un Inter dai mille volti quella vista contro il Borussia Monchengladbach infatti già precedentemente Antonio Conte aveva espresso tutto il suo rammarico nella frase purtroppo “non siamo una grande squadra”, frase che lo stesso Lukaku aveva rimarcato facendo il mea culpa sulle amnesie di una squadra in crescita costante.

Lo stesso giocatore si rende protagonista nella serata con 2 reti elogiando la sua prestazione ma sopratutto la stessa Inter facendo capire di aver fatto un’ ottima scelta su questo club. Le partite del resto vanno chiuse quando si hanno in possesso, Invece l’Inter soffre costantemente mettendo a rischio il risultato, ma grazie alle gesta di grandi campioni tutto può accadere. Del resto il gigante Lukaku dimostra di essere un vero leader anche fuori dal campo attraverso i microfoni mettendosi sempre a disposizione dei suoi compagni nel definirli esperti rispetto a lui ma fondamentali per una maggiore esperienza nel tempo.

Lo si era già visto in precedenza nel famoso rigore concesso al baby Esposito mandando in disibilio tutto l’ambiente neroazzurro. Anche se lo stesso giocatore era un pò alterato per le azioni non sfruttate a dovere sia su di lui che per il compagno di reparto Lautaro già sul primo goal. Del resto il risultato rimette in gioco L’Inter sugli Ottavi di finale della Champions contro la squadra tedesca prima nel girone in un incontro molto delicato che poteva estromettere la squadra di Conte dalla sua rincorsa. Tornando poi al discorso dell’ allenatore non ha mai nascosto i suoi malumori nel tempo con affermazioni da mal di pancia ma poi riprese con professionalità venendo sempre incontro ai vertici in un contesto societario di alto livello rispondendo al mittente con acquisti da top player vedi lo stesso Lukaku.

Certo oggi L’inter se vuole arrivare in alto non può permettersi queste sbavature nel tempo, alle volte non basta l’importanza del club ma bisogna essere piantati con i piedi per terra e avere molta umiltà in proposito. Sicuramente tutti si aspettano di rivedere un’ Inter seppur diversa che non faccia rimpiangere quella del passato in quel famoso triplete di anni fà.