NAPOLI-SAMPDORIA, PROBABILI FORMAZIONI

Una giornata speciale oggi a Napoli, dove la squadra allenata da Rino Gattuso attende la Sampdoria per quella che, in Serie A, sarà la prima gara allo Stadio Diego Armando Maradona. La struttura ha ufficialmente cambiato intitolazione e oggi sarà una partita che resterà negli annali della storia del calcio. Fa sorridere pensare che l’ultima gara in Serie A Maradona l’abbia giocata proprio contro i doriani, dove ha segnato anche l’ultimo gol con la maglia degli azzurri, il 24 marzo 1991. Così come anche il primo gol in Serie A, il Pibe de Oro l’ha messo a segno in questo Stadio, contro la Sampdoria, il 23 settembre 1984.

Tornando alla gara di oggi, i padroni di casa sono reduci dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League, vincendo anche il girone. In campionato sono al quarto posto in classifica, con 20 punti ottenuti con 7 vittorie (-1 punto di penalizzazione), tre le sconfitte per gli azzurri. Una vittoria contro i blucerchiati sarebbe importante per risalire ancora più in alto e non perdere la buona scia di vittorie.

La situazione di Ranieri e i suoi ragazzi non è delle migliori, nelle ultime 5 gare solo 1 pareggio e 4 sconfitte. Al momento i liguri sono 13a posizione con 11 punti, punti accumulati con 3 vittorie, due pareggi e 5 sconfitte. Un andamento che deve cambiare rotta se si vuole mirare a qualche obiettivo quest’anno.

Sono 53 i precedenti tra Napoli-Sampdoria, 25 le vittorie degli azzurri, 9 successi dei liguri e 19 pareggi, la Samp non è proprio favorita per questa gara.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Babayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens.