Probabili formazioni Manchester City-Marsiglia: i francesi in corsa per l’Europa League

Probabili formazioni Manchester City-Marsiglia: i francesi a caccia dell’Europa League

La fase a gironi chiude lo scenario questa sera, per molti gruppi i risultati sono già chiari, così come nel Gruppo C, dove il Manchester City ha già chiuso i conti,vincendo il girone, seguito dal Porto. Adesso bisogna definire chi passerà in Europa League tra l’Olympiakos e il Marsiglia, entrambe con 3 punti.

All’Ethiad Stadium si giocherà la gara Manchester City-Marsiglia alle ore 21, dove gli ospiti cercheranno di vincere per poter accedere all’Europa League. Impresa non facile per i francesi che hanno un ruolino negativo nelle gare europee, soprattutto in trasferta.

Il Manchester City ha disputato una fase a gironi impeccabile, arrivando alla partita di stasera già qualificato. Le prime quattro gare con altrettanti successi, mentre nella scorsa gara arriva il pareggio (0-0) contro il Porto. I Citizens, dominatori incontrastati del gruppo, questa sera potrebbero permettersi anche un ampio turnover, ma Pep Guardiola ha intenzione di vincere la partita, l’allenatore ci tiene particolarmente a chiudere bene la fase a gironi. Tra gli Sky Blues mancherà Aguero, problema muscolare. Dal primo minuto dovrebbero scendere in campo Walker, Fernandinho, Foden, Garcia e Bernardo Silva che in campionato non hanno giocato.

Il Marsiglia nonostante una fase a gironi tremenda, una sola vittoria e 4 sconfitte, proverà a fare punti questa sera, per poter accedere poi all’Europa League. Per i francesi la gara è importantissima e Villas-Boas metterà in campo la migliore formazione. Al momento l’unico giocatore non disponibile per l’allenatore è Radonjic.

In campionato un ruolino di tre vittorie consecutive darà la spinta giusta ai francesi per crederci, in attacco il solito trio: Thauvin, Benedetto e Payet.

Probabili formazioni Manchester City-Marsiglia

Manchester City (4-5-1): Ederson; Walker, Stones, García, Zinchenko; Rodri, Fernandinho, Torres, Silva, Foden; Jesus.

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi; Cuisance, Kamara, Rongier; Thauvin, Benedetto, Payet.