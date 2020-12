PSG-Istanbul Basaksehir, probabili formazioni: Neymar, Kean e Mbappé

Il PSG si gioca l’ultima giornata della fase a gironi contro il fanalino di coda del Gruppo H, l’Istanbul Baseksahir. Ancora non è ben chiaro chi passerà il turno, i francesi hanno 9 punti, così come anche il Lipsia e il Manchester United. Mentre inglesi e tedeschi provano a giocarsela tra di loro, per Neymar e compagni è più semplice, una vittoria consentirebbe ai francesi di posizionarsi in testa alla classifica e il passaggio del turno. Per il passaggio agli ottavi basterebbe anche solo un pareggio.

Il PSG in campionato sempre a gonfie vele, in Champions League il percorso non è stato sempre semplice, con 3 vittorie e due sconfitte, c’è ancora tutto da fare all’ultima gara. Nella fase a gironi ancora una volta è stato Neymar il protagonista per i parigini, e questa sera proverà a trascinare i compagni agli ottavi. L’allenatore Tuchel dovrebbe schierare i francesi con il solito modulo, il 4-3-3, con tutte le sue stelle, da Neymar a Mbappé, passando per Verratti, tutti tenuti a riposo in Ligue 1. Rientrano anche Kean, Pereira e Florenzi.

L’Istanbul Baseksahir è in un periodo buio, non centra un successo da un mese, solo sconfitte per Okan Buruk e i suoi uomini. Sfortunati a rientrare in un gruppo di ferro come questo, per i turchi oramai non ci sono più opportunità, sono fuori dai giochi. Contro il PSG non ci sarà Skrtel, per squalifica; Epureano e Viska in dubbio per problemi fisici. Buruk dovrebbe schierare i turchi con un 4-3-3.

PSG-Istanbul Baseksehir: probabili formazioni

PSG, (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Pereira, Verratti; Mbappé, Kean, Neymar.

Istanbul B., (4-3-3): Gunok; Rafael, Epureanu, Ponck, Kaldirim; Ozcan, Kahveci, Turuc; Khadli, Guldbrandsin, Ba.