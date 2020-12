Ronaldo GOAT: La Juventus si prende la rivincita sul Barcellona anche su Twitter

Alla fine la Juventus sportivamente parlando si è vendicata sul campo e dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona dello scorso 28 ottobre 0-2, ieri sera al Camp Nou non solo ha vinto per 3-0, ma è riuscita a vincere il girone che gli permetterà lunedì prossimo di essere tra le otto teste di serie nell’urna di Nyon, nel sorteggio degli ottavi di finale, ipotesi che alla vigilia del match spagnolo, sembrava quasi impossibile.

Ma il club bianconero non si è vendicato solo in campo, ma l’ha fatto anche su twitter, dove è tornato sul botta e risposta riguardo il “GOAT”, acronimo di Greatest of all time (ma anche traduzione di “capra” in inglese), iniziato dal club blaugrana dopo la partita d’andata (con Cristiano Ronaldo assente per Covid), dove ricordiamo che c’era stato il tweet provocatorio dei catalani rimarcando l’ottima prestazione e il gol di Leo Messi: “Siamo felici che abbiate potuto vedere il GOAT in azione sul vostro terreno di gioco” con pronta risposta bianconera: “Probabilmente hai cercato nel dizionario sbagliato, ti porteremo quello giusto al Camp Nou” .

Ieri sera alla fine del match vinto e dominato al Camp Nou, la Juventus si è presa la sua rivincita anche social e puntuale è arrivata la risposta di rivalsa: “Abbiamo mantenuto la parola. Ve l’abbiamo portato” e il Barcellona non ha potuto rispondere niente.

Appuntamento alla prossima sfida.

Ronaldo GOAT: ecco il tweet bianconero