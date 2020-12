Sconcerti duro: “Campionato falsato dall’esame inganno di Suarez. Si continua a far finta di niente”

Sconcerti ritorna sull’esama farsa di Suarez. Nel consueto editoriale tra le pagine de Il Corriere della Sera, il noto giornalista e opinionista sportivo ha commentato così la vicenda che sta coinvolgendo il calciatore uruguaiano e il club bianconero: “Sul campionato sta ormai pesando l’esame inganno di Suarez. Il giocatore ha confermato la falsità del test, i professori anche. E allora? Sono passati tre mesi. Si può ancora fare finta di niente? Nessuno chiede punizioni, ma un dibattito serio su una realtà oggettiva sì. Per capire chi rispetta davvero le regole e chi no. Non so se la Juve sia più forte dell’anno scorso, ho spesso dubbi, ma è certamente cambiata l’aria che tira. La squadra si trova meglio con Pirlo, questo è piuttosto evidente. Forse proprio perché è poco invadente e quel poco che dice arriva da un grande passato. I giocatori amano riconoscere se stessi negli altri, tenere il fuoco della loro scienza acceso quasi soltanto nella loro esclusiva capanna”.



Sconcerti conclude parlando anche dell’Inter: “I nerazzurri non hanno un gioco. L’Inter è molto squadra, con Conte ha perso 5 partite su 51 ed è un dato assai significativo. Non può giocare bene perché non interessa e non è nella sua natura. Conte ha riempito la squadra di giocatori utili alla sua idea. Hakimi da una parte e Young dall’altra, e l’Inter va”.