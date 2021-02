Allianz Powervolley Milano: – 3 alla prima dei preliminari playoff di Superlega

Milano – Meno 3 giorni a gara 1 del turno preliminare playoff scudetto per l’Allianz Powervolley Milano. Domenica 21 alle ore 18.00 Milano torna in campo per dare il via alla post season contro Verona sul campo centrale dell’Allianz Cloud. Match che apre all’inizio di un importante ciclo per i ragazzi di coach Roberto Piazza che il 24 saranno in Turchia per la semifinale di andata contro l’ Halkbank Ankara e poi il 28 a Verona per gara 2.

Archiviata così la regular season, testa e gambe sono proiettate alle sfide decisive della stagione nelle quali servirà l’apporto di tutto il roster e soprattutto la vena realizzativa degli attaccanti di palla alta. A partire da Jean Patry che ha disputato un campionato con alti e bassi, condizionato dall’infortunio che lo ha bloccato a fine novembre e dal Covid-19 che ha poi avuto riflessi su tutta la squadra. Il francese in maglia numero 9 è carico e determinato per l’inizio di questa nuova fase, come si evince dalle sue parole in occasione di una visita nella sede di viale Certosa di Denicar, special sponsor ed official automotive partner dell’ Allianz Powervolley Milano: ” Contro Verona sarà una sfida diversa da quelle finora affrontate perché è una partita di playoff e queste hanno sempre un valore diverso dalle altre. Dobbiamo giocare con molta aggressività e con l’entusiasmo e la gioia nel giocare insieme. Sarà molto importante spingere in gara 1 perché sarà determinante”.

Concetti chiari e ben espressi da chi vuole confermarsi in campo e lasciarsi alle spalle il periodo no dell’infortunio. “Per me è stato un periodo difficile, soprattutto perché non ho mai avuto questo tipo di problemi. Non è stato facile stare lontano dal campo anche perché non ho potuto aiutare la mia squadra ed i miei compagni. Volevo riprendere velocemente ma non potevo perché dovevo fare molta attenzione al mio recupero e curarmi tranquillamente. Poi è arrivato il Covid, che ha colpito tutta la squadra e quindi le difficoltà sono aumentate“.

Con forza di volontà e pazienza però Jean Patry è tornato e lo ha dimostrato sotto rete, conquistando per due volte il titolo di MVP (contro Padova e Trento) nelle ultime gare di regular season in cui Milano è tornata ad offrire un gioco spumeggiante e concreto. ” Nelle ultime partite abbiamo ritrovato un po’ di cuore – prosegue Patry – ma anche un po’ del nostro modo di giocare. Insieme ad una migliore forma fisica. Non è poi mancata la voglia ed il desiderio di fare bene e questa è la nostra forza. E’ un qualcosa che abbiamo tra le nostre mani e dobbiamo essere capaci di metterla in campo nei payoff”.

Idee chiare, obiettivi chiari per il bomber francese che così conclude: “L’obiettivo è sempre lo stesso: arrivare il più lontano possibile. Credo molto in questa squadra e credo che possiamo fare qualcosa di buono a partire da Verona. Io sono ottimista, dobbiamo spingere molto in questa partita. Poi sarà la volta della Turchia, un’altra partita che dovremo approcciare con molta aggressività. Credo che possiamo fare qualcosa di positivo anche in CEV Challenge Cup”.

( Fonte comunicato stampa )