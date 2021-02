Andrea Pirlo: “Brutta Juve in Champions, ho parlato con Agnelli. Dybala out”

Andrea Pirlo tecnico bianconero, alla vigilia del match contro il Crotone, fa alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa: “Contro il Crotone tocca a Buffon. Cristiano Ronaldo? Si allena quotidianamente, tornerà a segnare. È una sfida importante per continuare il cammino per la lotta Scudetto, sarà una partita difficile: il Crotone non vive un ottimo periodo ma gioca bene a calcio, ha dimostrato pur senza risultati di mantenere la propria filosofia. Stanno facendo vedere cose interessanti. Giocherà Buffon, mentre Dybala sente ancora dolore”.

Andrea Pirlo: “La Juve doveva fare di più con il Porto. Ho parlato con Agnelli”

La conferenza stampa del tecnico bianconero prosegue: “Sappiamo di aver fatto male in Portogallo, ora dobbiamo trasformare il rammarico in energie per domani sera. Non c’è stato bisogno di uno scossone del presidente, sapevamo di non aver fatto bene e con Agnelli abbiamo parlato subito dopo la partita. Potevamo fare di più, ora dobbiamo ripartire“.

Andrea Pirlo dichiara: “I gol da calcio piazzato fanno comodo, molte volte risolvono le partite quando giochi contro squadre chiuse“. Riguardo le reti segnate su calcio di punizione, conferisce: “Cristiano Ronaldo si sta allenando quotidianamente, cerca di migliorare il tiro e sta calciando molto meglio, ma ora è più sereno, prima o poi arriverà anche il suo gol da punizione“.