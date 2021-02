Bennacer, un infortunio da scudetto

Serata con beffa al 90° per il Milan contro la Stella Rossa rimasta in 10 che agguanta il risultato sul 2-2 in una serata incredibile. L’allenatore rimane molto soddisfatto della prestazione ma preoccupato sullo stato di Bennacer infortunatosi nello svolgimento della partita.

Il giocatore già veniva da un problema muscolare precedente che lo aveva costretto a fermarsi in attesa di ulteriori miglioramenti. Il Milan vuole subito riscattarsi in campionato sia in classifica dopo il passo falso in casa dello Spezia ma sopratutto nel prossimo scontro contro l’Inter decisivo sia per lo scudetto che per le dirette inseguitrici.

Intanto sulla sponda di Milano opposta la distanza dai rossoneri dista solo un punto con i ragazzi di Conte pronti a difendere la loro posizione. Ci si aspetta una gara avvincente con colpi di scena e giocate da campioni. Pioli sa bene quanto siano importanti le scelte di formazione e i cambi nel giusto minutaggio per ottenere vittorie importanti contro avversari agguerriti.

La serata di Europa League può risultare decisiva per il primato anche se il girone di ritorno è ancora lungo con scontri diretti imminenti. Bennacer lasciava il campo dolorante con l’inserimento di Tonali molto stimato da parte del Milan in un giovane di grandi prospettive.

Tutti gli addetti ai lavori sottolineano la forza delle Milanesi in un campionato avvincente da sempre dominato dalla Torino bianconera ma con un futuro lontano dalle vittorie europee.

Il progetto rossonero va avanti con soddisfazione degli stessi dirigenti augurandosi al più presto di raggiungere prestigiosi traguardi.