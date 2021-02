Cruciani a Tiki Taka: “Dobbiamo tifare tutti Juventus. Sarebbe una catastrofe peggio del 5 maggio se l’Inter…”

Tiki Taka, Cruciani prova a gufare l’Inter. Dopo l’ultimo turno di campionato e la vittoria schiacciante nel derby, i nerazzurri sono ora considerati i favoriti numero uno per lo scudetto. I rossoneri sono a meno quattro mentre la Juventus è sotto di otto lunghezze con una gara da recuperare. Nel corso della trasmissione Tiki Taka in onda su Italia 1, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, tifoso laziale ma vicino anche ai colori bianconeri, si è lasciato andare ad una provocazione: “Dobbiamo fare tutti il tifo per la Juventus, tra 4-5 giornate rischiamo di essere tutti fot**ti. Se l’Inter prende il largo tra qualche giornata potremmo stare qui a non parlare più di niente. Il campionato potrebbe essere finito. La Juventus deve vincere, lo dico anche per salvare questa trasmissione”. Ivan Zazzaroni, ospite fisso del programma condotto da Chiambretti, ha prontamente replicato: “Per nove anni abbiamo sperato che la Juventus perdesse e ora dobbiamo sperare perché vinca”.

Cruciani ha continuato il suo show a Tiki Taka battibeccando anche con Gianni Riotta. Il giornalista, tifoso nerazzurro, ha esclamato “Sono orgoglioso dello scudetto che chiamano di cartone dell’Inter. Ci sono delle sentenze, non sono punti di vista” e il conduttore de La Zanzara ha prontamente risposto: “L’Inter è arrivata terza a 15 punti dalla Juve. Non c’è mezza prova che quello fu uno scudetto rubato, non esiste. L’Inter non doveva accettarlo lo scudetto”.