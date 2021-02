Dove vedere Hellas Verona-Juventus, streaming e diretta TV Serie A

Dopo la vittoria casalinga ottenuta contro il Crotone (3-0), la Juventus si prepara ad affrontare l’Hellas Verona nella 24esima giornata di Serie A. Hellas Verona-Juventus, match valido per il 24esimo turno di campionato, si prospetta un match molto interessante in cui la squadra di Pirlo cercherà di trovare i tre punti per continuare la propria rincorsa verso l’Inter capolista. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su Hellas Verona-Inter, streaming e diretta TV Serie A?

Hellas Verona-Juventus: orario, luogo e precedenti

Il match Hellas Verona-Juventus, valido per il 24esimo turno di Serie A, si giocherà allo Stadio Marc Antonio Bentegodi di Verona a partire dalle ore 20.45 di Venerdì 26 Febbraio 2021. Dal 2001 ad oggi sono stati ben 18 i precedenti tra le due compagini, con i seguenti esiti: tre vittorie Hellas Verona, quattro pareggi e undici vittorie Juventus. Nell’ultimo precedente, datato Ottobre 2020, all’Allianz Stadium è terminato 1-1.

Dove vedere Hellas Verona-Juventus, streaming gratis e diretta TV SKY o Dazn?

La partita Hellas Verona-Juventus, che andrà in scena allo Stadio Bentegodi di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. Il match sarà quindi disponibile sulla stessa applicazione della piattaforma, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e Pc. Per Hellas Verona-Juventus non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta su Sky Go o Now Tv ma solo la diretta streaming esclusiva su DAZN.