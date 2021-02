Dove vedere Torino-Cagliari Primavera: streaming gratis e diretta tv?

Oggi pomeriggio alle ore 15 al Centro Sportivo “Bertolotti” di Volpiano si disputerà il match Torino-Cagliari, valevole per la nona giornata del campionato Primavera; in classifica le due squadre hanno entrambe disputato sette gare con i granata che si trovano al penultimo posto con 5 punti, mentre i rossoblu ne hanno tre in più e sono dodicesimi. Nell’ultimo turno disputato nello scorso weekend il Torino ha perso nettamente per 4-0 sul campo dell’Atalanta, invece il Cagliari ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Inter.

Sono 14 i precedenti tra le due formazioni con i padroni di casa in vantaggio per 9-4 e un pareggio; l’ultima gara in terra piemontese si è giocata il 20 ottobre 2019 con vittoria dei sardi per 3-1 che dopo esser passata in svantaggio al 49′ con la rete di Gonella, ha ribaltato il risultato con Gagliano al 51′, Contini al 64′ e Cossu al 90′.

L’arbitro della sfida sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti di Como e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio (Varese). Nel prossimo turno di campionato che si disputerà domenica 14 (recuperi sesta giornata) sia il Torino che il Cagliari giocheranno in casa rispettivamente contro Ascoli e Genoa.

Dove vedere Torino-Cagliari Primavera in tv e streaming

Il match Torino-Cagliari, valevole per la nona giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 15), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Torino Channel (canale 234 del decoder Sky),