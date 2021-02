Dove vedere Torino-Fiorentina Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani mattina alle ore 11 al Centro Sportivo “Bertolotti” di Volpiano si disputerà il match Torino-Fiorentina, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera; in classifica le due squadre sono divise da punti con i granata che ne hanno dodici e vengono dalla vittoria in trasferta contro il Genoa per 1-0, mentre i viola, reduci dal pareggio casalingo per 3-3 contro l’Atalanta, di punti ne hanno conquistati dieci.

Sono 26 i precedenti complessivi con i padroni di casa in vantaggio per 10-8 e otto pareggi; l’ultima sfida in terra piemontese si è disputata la scorsa stagione quando il 5 ottobre 2019 il risultato finale fu di 1-1 con reti di Lucca al 3′ a cui rispose il viola Montiel su calcio di rigore al 39′. Nel prossimo turno sia Torino che Fiorentina saranno impegnate rispettivamente in trasferta contro Bologna (lunedì 1 marzo, ore 15) e Juventus (venerdì 26 febbraio, ore 17).

L’arbitro della sfida sarà Paolo Bitonti della sezione A.I.A. di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Simone Piazzini di Prato.

Dove vedere Torino-Fiorentina in tv e streaming

Il match Torino-Fiorentina, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 11), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Torino Channel (canale 234 del decoder Sky),