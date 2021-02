Inter, Antonio Conte tentazione Eriksen: il danese in campo dal 1′ minuto

Antonio Conte tentazione Eriksen, obiettivo Inter che corre ai ripari in vista del derby fuori casa con il Milan. Quella di domenica pomeriggio, per Eriksen, dovrebbe essere la sua prima volta da titolare contro i rossoneri. Un match decisivo per il futuro del centrocampista. Il 26 gennaio con una traiettoria perfetta, il danese nerazzurro porta a segno la rete che elimina allo scadere del tempo il Milan dalla Coppa Italia. Ad oggi è ritenuto una carta importantissima per il tecnico Conte, solitamente utilizzato in affiancamento al croato Marcelo Brozović, per aumentare il livello di costruzione. Lo vedremo nel prossimo match a ricoprire il suo ruolo di centrocampista. Inoltre, dalle ultime notizie in casa nerazzurri: l’Inter, già in vendita da mesi, sarebbe proprio una di quella attività irrilevanti e Zhang è stato chiaro: stop agli investimenti.

Antonio Conte tentazione Eriksen: Zhang Jindong a sostegno dell’Inter

“Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l’industria della vendita al dettaglio senza esitazione. Nel quarto decennio, il gruppo Suning sta scaricando il suo peso e intraprendendo la battaglia con il peso leggero. Ma allo stesso tempo, non c’e’ spazio per la manovra. Se non siete nel campo di battaglia dei proprietari di negozi, dovete chiudere ciò che dovrebbe essere chiuso e abbattere ciò che dovrebbe essere tagliato”.