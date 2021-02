Probabili formazioni Milan Inter: le mosse per il derby, ancora Eriksen?

Probabili formazioni Milan Inter: verso il match

Archiviata la ventiduesima giornata di Serie A che ha visto l’Inter passare in testa al campionato, adesso è giunta l’ora della ventitreesima. In questo turno di campionato ci sarà il derby di Milano, con Milan-Inter di Domenica 21 alle ore 15:00 (scopri qui dove vedere il match). Sarà un derby delicatissimo e dal sapore di scudetto, come non accadeva da ormai troppi anni. Le due milanesi si stanno imponendo in questo campionato, giocandosi il primo posto (con l’insidia della Juventus di poco distaccata dalle due) e adesso si sfideranno per una sfida da non perdere. L’Inter, al primo posto con 50 punti in classifica, è reduce dalla vittoria ottenuta per 3 a 1 contro la Lazio. Il Milan, al secondo posto con 49 punti, ad un solo punto di svantaggio dai cugini nerazzurri, è reduce dalla sconfitta per 2 a 0 rimediata nell’ultimo turno contro lo Spezia.

I nerazzurri arriveranno riposati alla stracittadina milanese, avendo avuto 7 giorni dall’ultimo match disputato, al contrario dei rossoneri che sono stati impegnati in Europa League per l’andata dei sedicesimi di finale contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic (partita terminata sul risultato di 2 a 2). Negli ultimi anni i derby di Milano hanno regalato sempre tanti gol e tante emozioni ai tifosi delle due compagini, con match rocamboleschi e ricchi di tensione (basti pensare all’ultimo incontro tra le due squadre, avvenuto in Coppa Italia).

Cosa possiamo aspettarci dalle scelte dei due allenatori?



Probabili formazioni Milan Inter: le scelte dei due allenatori

Qui Milan – Stefano Pioli dovrà fare a meno delle assenze di Brahim Diaz e di Bennacer (quest’ultimo, uscito per un infortunio muscolare durante il match di Europa League). Nella competizione europea, il tecnico rossonero ha ruotato un po’ la rosa, risparmiando gli uomini chiave in vista del derby contro l’Inter. Il Milan ritrova Calabria, di ritorno dall’ultimo di squalifica, e potrà contare su quasi tutti i suoi titolari. Donnarumma proteggerà i pali, con la difesa a 4 composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Sulla linea di centrocampo Tonali sostituirà Bennacer, giocando al fianco di Kessie. Sulla linea della trequarti i favoriti sono Saelemaekers, Calhanoglu e Leao (con Castillejo e Rebic in svantaggio nel ballottaggio sulle fasce), mentre il centravanti sarà Ibrahimovic.

Qui Inter – Sono due le assenze per Conte, entrambe a centrocampo: Vidal e Sensi. Il tecnico nerazzurro va verso la conferma dell’11 uscito vittorioso dall’ultima sfida contro la Lazio. In porta ci sarà Handanovic, protetto dalla difesa a 3 composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Hakmi e Perisic (quest’ultimo in netto vantaggio su Young). A centrocampo Eriksen va verso la conferma, con Brozovic e Barella a completare il reparto. In attacco, Conte si affiderà ancora una volta a Luakaku e Lautaro.

Probabili formazioni Milan Inter: lo schieramento in campo

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers/Castillejo, Calhanoglu, Leao/Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic/Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.