Juventus, contro il Napoli si rivede la coppia CR7-Morata

Sabato 13 gennaio al Diego Armando Maradona andrà in scena uno dei big match della 22^ giornata di Serie A: Napoli-Juventus. Le due formazioni, che hanno ancora da recuperare la gara di andata, si sono incontrate qualche settimana fa per la sfida di Supercoppa, vinta dai bianconeri. Sabato il Napoli proverà a fare del suo meglio al Maradona, per riscattarsi della Supercoppa persa, ma soprattutto per fermare la Juventus e prendere 3 punti importanti. Andrea Pirlo non ha intenzione di lasciare nulla al caso, proverà a vincere in ogni modo su un campo così ostile, nonostante qualche assenza importante.

Juventus, Dybala out, fase offensiva con Morata e CR7

Paulo Dybala non riesce a rimettersi in sesto con il problema al ginocchio, slitta ancora il suo rientro. Dopo il forfait prima della gara di Coppa Italia contro l’Inter, arriva anche quello in vista del Napoli. Andrea Pirlo dovrà fare ancora a meno dell’argentino. Contro il Napoli tornano Morata e Cristiano Ronaldo in attacco. Niente Napoli anche per Arthur, il brasiliano ha evidenziato, negli ultimi controlli, la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Altro giocatore da valutare in lista è Leonardo Bonucci, il difensore è stato fermato da un problema muscolare, ma potrebbe essere convocato dopo l’ultima valutazione di oggi. Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 contro il Napoli.