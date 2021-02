Juventus, Paratici a lavoro: i prossimi obiettivi di mercato

La Juventus pensa a qualche mossa di mercato da fare fine stagione per migliorare la fase offensiva che negli ultimi mesi dà segnali di instabilità. Con Paulo Dybala che accusa continuamente problemi fisici e risulta infortunato da 40 giorni, ad Andrea Pirlo non rimane molta scelta se non Ronaldo e Morata. Se i due attaccanti dovessero avere problemi, in avanti la Juve andrebbe in serie difficoltà. Fabio Paratici è a lavoro per concretizzare acquisti importanti nella prossima sessione di mercato.

Juventus, da Milik a Depay a costo zero

Per rinforzare l’attacco, gli addetti ai lavori del club bianconero hanno puntato gli occhi sul polacco Arkadius Milik e sull’olandese Memphis Depay. Il primo non è una novità, già dalla scorsa estate si pensava di portarlo a Torino, la difficoltà a trovare l’accordo giusto con De Laurentiis ha fatto saltare il piano di mercato, e l’attaccante alla fine è andato in prestito al Marsiglia. A fine stagione, se i piani del club francese dovessero fallire, Milik si ritroverebbe di nuovo a Napoli, dove non troverebbe spazio e la Juve potrebbe mettere a segno il colpo. L’olandese in forza al Lione, Depay, è in scadenza di contratto e sembrerebbe non voler rinnovare con i francesi, per la Vecchia Signora sarebbe un grande affare, sia sul piano economico, arriverebbe a costo zero, che tecnico, per le qualità del giocatore.

Juventus, idea Locatelli sempre accesa

La Juventus è anche in corsa per Locatelli, giocatore del Sassuolo che è diventato obiettivo anche del Manchester City. L’ex Milan è sempre più importante nel progetto di De Zerbi al Sassuolo, questa stagione ha dimostrato una grande crescita in autorevolezza, un vero e proprio talento che vediamo crescere non solo in qualità tecniche, anche nel valore di acquisto. Il valore di mercato del 23enne cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e del Milan si aggira intorno ai 35 milioni di euro.