Juventus-Crotone, i convocati: attacco con i soliti, Dybala out

All’Allianz Stadium si gioca l’ultima gara della 23^ giornata di Serie A: Juventus-Crotone. I bianconeri, in seguito agli ultimi risultati ottenuti dalle squadre che hanno già giocato, sono scivolati in sesta posizione, e proveranno a riprendere quota con una vittoria contro i calabresi. Vincendo contro il Crotone, Andrea Pirlo ed i suoi ragazzi si porterebbero in terza posizione, da soli, con 45 punti. Una sconfitta o un pareggio andrebbe a compromettere, ulteriormente, la situazione. L’Inter, primo in classifica, è distante ben 11 punti per il momento.

Juventus-Crotone, i convocati

Qualche ora fa il club di Torino ha diramato la lista dei convocati per la gara che questa sera andrà in scena nel proprio Stadio a partire dalle ore 20,45. Il match verrà arbitrato da V. Marini. I portieri disponibili per Andrea Pirlo, sono: Szczesny, Pinsoglio e Buffon. Nella lista figurano i seguenti difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Di Pardo, Demiral, Dragusin e Frabotta. Per il centrocampo l’allenatore potrà contare su: Chiesa, Ramsey, Mckennie, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski e Peeters. Attacco con i soliti Morata e Ronaldo. Anche per la gara di oggi arriva il forfait di Paulo Dybala. L’attaccante argentino risente ancora del problema al ginocchio che ha subito un infortunio lo scorso 10 gennaio.