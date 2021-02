Juventus, UFFICIALE: lesione muscolare per Cuadrado, salta Porto e Crotone

.

JUVENTUS – lesione muscolare per Cuadrado. Sottoposto questa mattina a esami per valutare il livello d’infortunio che lo ha visto costretto ad abbandonare la sfida contro il Napoli. La notizia porta un pò di movimento in casa bianconeri ed Andrea Pirlo è costretto a rinunciare al colombiano nel match con il Porto, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e contro il Crotone.

Lesione muscolare per Cuadrado: qual è l’esito degli esami?

La nota pubblica della società torinese riportata sul sito ufficiale: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente valutato. Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo”. La lista dei convocati sarà resa pubblica prima della partenza in Portogallo, Paulo Dybala e Aaron Ramsey molto probabilmente ne faranno parte. Arthur segue Cuadrado, costretto anche lui a fermarsi.

Comunicato diramato dalla Juventus: Porto-Juve

La conclusione del comunicato diramato dalla Juventus: “Continua senza sosta il lavoro sul campo dei bianconeri. Anche questa mattina si sono ritrovati al Training Centre per proseguire la preparazione del match contro il Porto. Domani, infatti sarà già vigilia di Champions League: mercoledì sera (con fischio d’inizio alle ore 21.00) la Juve giocherà in terra lusitana la prima delle due sfide valevoli per gli ottavi di finale. Nella sessione di allenamento mattutina la squadra si è focalizzata su esercitazioni tattiche e possessi”.