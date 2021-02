Lazio, Simone Inzaghi: “Champions? Pensiamo alla Samp, partita complicata”

LAZIO – Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha in serbo alcune dichiarazioni, alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria. Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha ammesso: “Domani abbiamo una partita complicata contro un avversario in salute, con un allenatore tra i più bravi in circolazione e molto esperto. Farà di tutto per crearci dei problemi, così come fatto all’andata. La stiamo preparando nel migliore dei modi, a Milano abbiamo interrotto la nostra striscia di vittorie consecutive ma avremmo meritato di più, abbiamo pagato episodi sfavorevoli“.

Tecnico Simone Inzaghi: riferimenti Stefan Radu

L’obiettivo dei biancocelesti è dimenticare la sconfitta di campionato contro l’Inter, lo farà affrontando la Sampdoria sabato pomeriggio all’Olimpico. Simone Inzaghi nei riguardi del difensore Stefan Radu, dichiara: “Radu? Ci sono delle defezioni ma siamo abituati. Ne abbiamo avute alcune nel corso di questi anni: ci sono alternative come Musacchio, che ha lavorato bene, e Parolo, che risponde sempre presente. Conterà sempre di più la determinazione che ci metteranno i ragazzi in campo, ovviamente“. Nei riguardi della Champions League, afferma: “Turnover? Con le defezioni sarà difficile ruotare molti calciatori, la partita di martedì contro il Bayern Monaco è importante ma i nostri pensieri sono rivolti tutti sulla Sampdoria“.